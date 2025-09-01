82-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. В прошедшие три дня Гильермо дель Торо показал своего «Франкенштейна» с Джейкобом Элорди, блистательная Джулия Робертс украла все экранное время в провокационной драме Луки Гуаданьино, а Джим Джармуш презентовал картину «Отец, мать, сестра, брат» с Кейт Бланшетт и Шарлоттой Рэмплинг. Самые громкие премьеры и самые нарядные кинозвезды на красных дорожках — в новом венецианском обзоре Кино Mail.
Джулия Робертс в некомфортной роли
В Венеции вне конкурса показали драму «После охоты» Луки Гуаданьино, где Джулия Робертс сыграла университетскую преподавательницу, любимицу студентов. Одна из лучших учениц призналась ей в домогательствах другого педагога. Но насколько слова девушки правдивы?
Режиссер проверил на прочность постулаты «новой этики» и дал возможность великолепной Робертс сыграть самого несимпатичного персонажа в ее карьере.
Представлять фильм на красную дорожку вышли сама актриса, Хлоя Севиньи и Эндрю Гарфилд.
Оскар Айзек и Джуд Лоу в белом
В визуально роскошном «Франкенштейне» Гильермо дель Торо на свой лад пересказал культовый роман Мэри Шелли. Мексиканский режиссер отдал дань готическому произведению, однако акцент сделал не на ужасах, а на личных трагедиях персонажей.
На красной дорожке появились элегантный Оскар Айзек, сыгравший Виктора Франкенштейна, и Джейкоб Элроди, по десять часов преображавшийся с помощью гримеров в монстра.
На Венецианском киносмотре появился также и Джуд Лоу. Британский актер прошел по красной дорожке в белоснежном смокинге и представил картину «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса, в которой сыграл Владимира Путина.
Бланшетт и Рэмплинг в драмеди Джармуша
Конкурсный фильм «Отец, мать, сестра, брат», снятый Джимом Джармушем по его же сценарию, представляет собой три отдельные истории. Каждая — про отношения между взрослыми детьми и их родителями.
Звезда европейского кино Шарлотта Рэмплинг играет холодную и отстраненную мать, к которой приезжают ее дочери: нервозная старшая (Кейт Бланшетт) и озорная младшая (Вики Крипс). Отношения родственников складываются далеко не идеально, но фирменный юмор Джармуша смягчает острые углы.
Критики отмечают, что лента прославленного инди-режиссера получилась трогательной и забавной. На мировой премьере зал устроил постановщику овации.
