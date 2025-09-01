Актриса Задорожная раскрыла размер своей будущей пенсии: «Щедрая душа»

«Ничто так не собьет твой настрой в день рождения, как письмо от “Госуслуг”. Размер будущей пенсии — 13001, 44 рубля. Давайте начистоту: полжизни (если очень повезет) прошло. Никаких поблажек больше не будет. Более того, все те авансы, которые ты щедро брал у своего организма, будут аукаться теперь при любом удобном случае. О перспективах твоей старости тебе напишут быстрее, чем поздравят с днюхой, поэтому если вы еще не начали копить, торопитесь», — высказалась артистка.