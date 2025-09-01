Актриса Задорожная раскрыла размер своей будущей пенсии: «Щедрая душа»

Актриса, певица Анастасия Задорожная раскрыла размер своей будущей пенсии. Звезде исполнилось 40 лет, и в этот же день ей пришло письмо от портала «Госуслуги». Именинница призналась, что настроение не улучшилось после увиденных цифр.
«Ничто так не собьет твой настрой в день рождения, как письмо от “Госуслуг”. Размер будущей пенсии — 13001, 44 рубля. Давайте начистоту: полжизни (если очень повезет) прошло. Никаких поблажек больше не будет. Более того, все те авансы, которые ты щедро брал у своего организма, будут аукаться теперь при любом удобном случае. О перспективах твоей старости тебе напишут быстрее, чем поздравят с днюхой, поэтому если вы еще не начали копить, торопитесь», — высказалась артистка.
В 2020 году знаменитость вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.
За несколько недель до своего 39-летия артистка родила дочь, которую назвала Александрой.
Звезда рассказывала, что встреча с мужем изменила ее жизнь. Актриса отказалась от нервной работы, чтобы восстановить свое здоровье и забеременеть. У артистки ушло на подготовку несколько лет. Однако, по словам звезды, она была спокойна и не требовала от себя «ничего сверхъестественного». Задорожная призывала женщин не бояться рожать после 40 лет, но бережно относиться к своему организму.
Ранее ставшая матерью в 38 лет Настя Задорожная снялась в бикини с подросшей дочерью.