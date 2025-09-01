Бывшая жена Марата Башарова опубликовала редкое фото сына от актера

Бывшая жена актера Марата Башарова опубликовала редкое фото с их сыном. Елизавета Шевыркова снялась с Марселем на катере во время речной прогулки и опубликовала кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Мальчику в июле исполнилось девять лет. Башаров женился на его матери, когда она была на девятом месяце беременности. Супруги прожили в браке два года, а затем со скандалом развелись.
Артист после расставания с Шевырковой несколько месяцев жил с ней в одной квартире и даже ходил с бывшей женой на концерты, однако потом экс-супруги начали публично выяснять отношения. Телеведущий жаловался поклонникам, что мать Марселя не дает возможности видеться с ним и настраивает мальчика против него. А женщина указывала на неадекватное поведение артиста и его алкогольную зависимость. Однако позже экс-супруги смогли договориться, поэтому актер принимает активное участие в жизни ребенка.
У шоумена также есть 20-летняя дочь. Амели родилась в его первом браке с Елизаветой Круцко. Актер неоднократно публично благодарил бывших жен за прекрасных детей, отмечая, что осознал многие свои ошибки.
Ранее Марат Башаров заявил, что с детства мечтает стать министром.