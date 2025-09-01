Бывшая жена Марата Башарова опубликовала редкое фото сына от актера

Артист после расставания с Шевырковой несколько месяцев жил с ней в одной квартире и даже ходил с бывшей женой на концерты, однако потом экс-супруги начали публично выяснять отношения. Телеведущий жаловался поклонникам, что мать Марселя не дает возможности видеться с ним и настраивает мальчика против него. А женщина указывала на неадекватное поведение артиста и его алкогольную зависимость. Однако позже экс-супруги смогли договориться, поэтому актер принимает активное участие в жизни ребенка.