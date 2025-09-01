Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гела Месхи показал подросшую дочь от Екатерины Климовой

Актер опубликовал редкое фото девятилетней Беллы

Актер Гела Месхи показал подросшую дочь от коллеги Екатерины Климовой. Артист опубликовал в личном блоге редкое фото Беллы, которой в сентябре исполнится 10 лет.

Белла, дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Белла, дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети

Девочка мечтает пойти по стопам своих родителей. Экс-супруги отдали дочь в театр-студию «Непоседы», где она, по словам Климовой, с удовольствием выступает, не пропуская занятий без уважительной причины.

В 2023 году Белла стала мемом. Она не хотела идти в школу после каникул и нашла достойное оправдание. Девочка записала видео для матери, в котором эмоционально заявила, что у нее от одного упоминания об учебе начинается «атаческая паника» (паническая атака). Климова опубликовала ролик на своей странице, и он быстро завирусился. По словам актрисы, она не ожидала такого эффекта.

Месхи и Климова состояли в браке четыре года, а летом 2019 года расстались — инициатором развода была артистка. Звезда отмечала, что они не сошлись характерами и не смогли дальше жить под одной крышей. Однако экс-супруги сохранили хорошие отношения. Месхи часто видится с дочерью, и дни рождения Беллы актеры всегда отмечают вместе.