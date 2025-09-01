Анна Цуканова-Котт пришла с бывшим мужем на линейку к дочери-первокласснице

Недавно актриса вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля, втайне расписавшись с ним. Звезда «Мажора» рассказала, что в ЗАГСе они были вдвоем. Избранник артистки в 2020 году развелся с женой Яной Клейн. Пара рассталась через месяц после рождения общего мальчика Георгия. Экс-супруга продюсера признавалась в личном блоге, что тяжело все переживала, поскольку осталась одна с тремя детьми. От первой жены у Врубеля также есть сын Иван.