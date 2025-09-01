Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Цуканова-Котт пришла с бывшим мужем на линейку к дочери-первокласснице

Актриса Цуканова-Котт и режиссер Котт проводили дочь в первый класс

Звезда сериала «Мажор» Анна Цуканова-Котт и режиссер Александр Котт вместе пришли на торжественную школьную линейку к дочери-первокласснице Лее. С экс-супругами также был их 17-летний сын Михаил. Актриса поделилась кадрами с мероприятия в Telegram-канале.

Анна Цуканова-Котт и Александр Котт с дочерью / фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт и Александр Котт с дочерью / фото: соцсети

«Отправили малышку в 1 класс», — отметила знаменитость.

Артисты расстались в 2024 году после 18 лет отношений. Однако экс-супруги почти год скрывали это от поклонников. Позже Цуканова-Котт заявила, что они остались лучшими друзьями и любящими родителями.

Недавно актриса вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля, втайне расписавшись с ним. Звезда «Мажора» рассказала, что в ЗАГСе они были вдвоем. Избранник артистки в 2020 году развелся с женой Яной Клейн. Пара рассталась через месяц после рождения общего мальчика Георгия. Экс-супруга продюсера признавалась в личном блоге, что тяжело все переживала, поскольку осталась одна с тремя детьми. От первой жены у Врубеля также есть сын Иван.

Ранее Анна Цуканова-Котт впервые после свадьбы вышла в свет с Михаилом Врубелем.