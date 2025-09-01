Ричмонд
Кейт Бланшетт раскритиковали за выход в платье с перьями: «Просто ужасно»

Актриса подверглась критике за выбор наряда на Венецианском кинофестивале

Голливудскую актрису Кейт Бланшетт раскритиковали за выход в платье с перьями. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media

Знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат» в рамках Венецианского кинофестиваля. 56-летняя актриса появилась на красной дорожке в черном платье с объемной юбкой, которая была украшена перьями. Образ артистки дополнили кожаные сапоги на каблуках, кольцо и серьги. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Интернет-пользователи не оценили наряд звезды.

«Обожаю Кейт, но это платье ужасное», «Столкнулась ли она со стаей птиц по пути сюда?», «Просто ужасно», — писали читатели Daily Mail.

До этого звезда вышла на публику в черном облегающем платье с глубоким декольте и камнями. Образ дополнили серьги и браслеты. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

Ранее Кейт Бланшетт в рубашке с галстуком снялась для обложки глянца.