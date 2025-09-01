Кейт Бланшетт раскритиковали за выход в платье с перьями: «Просто ужасно»

Знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат» в рамках Венецианского кинофестиваля. 56-летняя актриса появилась на красной дорожке в черном платье с объемной юбкой, которая была украшена перьями. Образ артистки дополнили кожаные сапоги на каблуках, кольцо и серьги. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.