Эксперт Дмитриев: зрителям скоро надоест ИИ, и они захотят традиционного кино

«Соглашусь, что нейронка уже способна генерировать красивые пейзажи, эффектный экшен и даже реалистичных “актеров”. Мы уже проходили этот опыт. Если лет 20 назад мы фанатели от каждой новой купленной вещи с брендовым лого, то сейчас в моде хендмейд. В каждой вещи есть душа того, кто ее создал. Мы, киноделы, тоже отдаем частичку души своему произведению. А зрители все чувствуют, их не обманешь», — сказал Дмитриев в беседе с ТАСС.