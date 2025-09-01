Мария Миронова провела последние дни лета на курорте в Италии. 52-летняя актриса вместе со своими пятилетним сыном Федором остановилась в городе Сиене.
Звезда комедии «Холоп» показала редкие совместные фото с Федором. На одном из кадров она обняла его за плечи и поцеловала в щеку. Мальчик был запечатлен в голубой рубашке и белой шляпе, а его мама — в светлой футболке, с высоким хвостом и без макияжа.
Также Миронова сняла сына на пляже. Федор гулял по берегу и рисовал на мокром песке. Позже актриса и ее наследник покатались на яхте и посмотрели местные достопримечательности.
Напомним, Мария Миронова родила Федора в сентябре 2019 года от четвертого мужа Андрея. У актрисы также есть 33-летний сын Андрей Миронов-Удалов, рожденный в ее первом браке с бизнесменом Игорем Удаловым.
Старший сын актрисы пошел по ее стопам, а младший занимается фигурным катанием и тренируется в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.