Мария Миронова показала, как проводит время с пятилетним сыном в Италии

Актриса поделилась редким фото с наследником

Мария Миронова провела последние дни лета на курорте в Италии. 52-летняя актриса вместе со своими пятилетним сыном Федором остановилась в городе Сиене.

Мария Миронова с сыном, фото: соцсети
Мария Миронова с сыном, фото: соцсети
Мария Миронова с сыном, фото: соцсети
Мария Миронова с сыном, фото: соцсети

Звезда комедии «Холоп» показала редкие совместные фото с Федором. На одном из кадров она обняла его за плечи и поцеловала в щеку. Мальчик был запечатлен в голубой рубашке и белой шляпе, а его мама — в светлой футболке, с высоким хвостом и без макияжа.

Также Миронова сняла сына на пляже. Федор гулял по берегу и рисовал на мокром песке. Позже актриса и ее наследник покатались на яхте и посмотрели местные достопримечательности.

Мария Миронова с сыном, фото: соцсети
Мария Миронова с сыном, фото: соцсети
Мария Миронова, фото: соцсети
Мария Миронова, фото: соцсети

Напомним, Мария Миронова родила Федора в сентябре 2019 года от четвертого мужа Андрея. У актрисы также есть 33-летний сын Андрей Миронов-Удалов, рожденный в ее первом браке с бизнесменом Игорем Удаловым.

Старший сын актрисы пошел по ее стопам, а младший занимается фигурным катанием и тренируется в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.