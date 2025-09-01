Стартовали съемки приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды», где Александр Петров впервые в своей карьере выступает в роли телеведущего. Масштабный проект, где звездные участники будут преодолевать свои страхи, снимается в Кронштадте, на территории морского форта «Александр I».
В каждом выпуске гостей форта ждут разнообразные испытания, как на воде, так и на суше. Главная задача команды — собрать подсказки и пять частей ключа, открывающего путь к сокровищам Петра Первого в форте Кроншлот.
Александр Петров рассказал, что на телевизионных съемках совсем другие правила игры, поэтому роль ведущего стала для него «выходом из зоны комфорта».
Актер признался, что попросил совета у Леониды Ярмольника и Сергея Бурунова, которые раньше выступали в качестве ведущих «Форта Боярд».
«Они подсказали различные телевизионные фишки, а Леонид дал мне, кажется, главный совет: не забывать шутить про участников, особенно в моменты эмоционального пика, чтобы снять напряжение», — поведал Петров.
Помогать ведущему будут постоянные обитатели Форта: левша Емельян, солдат Преображенского полка Лаврентий, таинственная Иноземка, шеф-повар Оливье, загадочный Чумной доктор и шут Яшка.
Премьера телешоу «Форт. Возвращение легенды» состоится в 2025 году на канале СТС.