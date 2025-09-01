Ричмонд
«Выход из зоны комфорта»: Александр Петров стал телеведущим

Актер примерил на себя роль ведущего приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»

Стартовали съемки приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды», где Александр Петров впервые в своей карьере выступает в роли телеведущего. Масштабный проект, где звездные участники будут преодолевать свои страхи, снимается в Кронштадте, на территории морского форта «Александр I».

В каждом выпуске гостей форта ждут разнообразные испытания, как на воде, так и на суше. Главная задача команды — собрать подсказки и пять частей ключа, открывающего путь к сокровищам Петра Первого в форте Кроншлот.

Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»

Александр Петров рассказал, что на телевизионных съемках совсем другие правила игры, поэтому роль ведущего стала для него «выходом из зоны комфорта».

Актер признался, что попросил совета у Леониды Ярмольника и Сергея Бурунова, которые раньше выступали в качестве ведущих «Форта Боярд».

Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»

«Они подсказали различные телевизионные фишки, а Леонид дал мне, кажется, главный совет: не забывать шутить про участников, особенно в моменты эмоционального пика, чтобы снять напряжение», — поведал Петров.

Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»

Помогать ведущему будут постоянные обитатели Форта: левша Емельян, солдат Преображенского полка Лаврентий, таинственная Иноземка, шеф-повар Оливье, загадочный Чумной доктор и шут Яшка.

Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Александр Петров на съемках телешоу «Форт. Возвращение легенды»
Кадр из шоу «Форт. Возвращение легенды» (1 сезон)
Кадр из шоу «Форт. Возвращение легенды» (1 сезон)
Кадр из шоу «Форт. Возвращение легенды» (1 сезон)
Кадр из шоу «Форт. Возвращение легенды» (1 сезон)

Премьера телешоу «Форт. Возвращение легенды» состоится в 2025 году на канале СТС.