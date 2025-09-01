Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Королева диско: Сьюки Уотерхаус появилась в ярком образе на премьере в Венеции

Актриса восхитила поклонников на красной дорожке

Сьюки Уотерхаус появилась на премьере фильма «Ломаный английский» в Венеции. Актриса произвела фурор своим блестящим диско-образом, который покорил всех гостей вечера.

Сьюки Уотерхаус
Сьюки УотерхаусИсточник: Legion-Media

Звезда выбрала блестящий золотой костюм от бренда Rabanne, состоящий из укороченного топа и мини-юбки. Сьюки дополнила наряд изящной серебряной сумкой, туфлями на высоком каблуке и стильными солнцезащитными очками.

Такой дерзкий и гламурный образ актрисы мгновенно приковал к себе внимание и стал одним из самых ярких и обсуждаемых на Венецианском кинофестивале, оказав неизгладимое впечатление на всех гостей.