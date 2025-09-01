Королева диско: Сьюки Уотерхаус появилась в ярком образе на премьере в Венеции

Сьюки Уотерхаус появилась на премьере фильма «Ломаный английский» в Венеции. Актриса произвела фурор своим блестящим диско-образом, который покорил всех гостей вечера.
Звезда выбрала блестящий золотой костюм от бренда Rabanne, состоящий из укороченного топа и мини-юбки. Сьюки дополнила наряд изящной серебряной сумкой, туфлями на высоком каблуке и стильными солнцезащитными очками.
Такой дерзкий и гламурный образ актрисы мгновенно приковал к себе внимание и стал одним из самых ярких и обсуждаемых на Венецианском кинофестивале, оказав неизгладимое впечатление на всех гостей.
Ранее звезда «Дивергента» в ультракоротком платье появилась в Венеции.