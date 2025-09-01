Ричмонд
Сара Джессика Паркер может открыть выставку культовых образов Кэрри Брэдшоу

Паркер призналась, что люди интересовались потенциальной выставкой модной одежды Кэрри
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика ПаркерИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Когда звезду «Секса в большом городе» спросили о том, возможно ли предоставить поклонникам возможность заглянуть в легендарный гардероб Кэрри Брэдшоу, она с энтузиазмом рассказала, что была бы не против организовать подобную выставку. Однако Сара Джессика Паркер хотела бы, чтобы такая экспозиция несла пользу для фанатов сериала и просто любителей моды, заставляла задуматься их о чем-то более серьезном.

«Я бы сказала, что у нас есть 78% всего, что я когда-либо надевала для сериала», — сказала Паркер, отметив, что «отсутствие некоторой одежды связано с тем, что стилисты не покупали, а брали ее в аренду у магазинов». Актриса объяснила, что наличие архива из нарядов героини было «действительно удобно», поскольку команда костюмеров шоу могла покопаться в нем и вернуть Кэрри некоторые ностальгические вещи, которые она могла бы надеть повторно.

На съемках фильма «Секс в большом городе 2», 2009 год
На съемках фильма «Секс в большом городе 2», 2009 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Паркер призналась, что люди интересовались потенциальной выставкой модной одежды Кэрри, и заметила, что она и сама была бы рада устроить что-то подобное. Однако у нее есть одно условие: «Возможно, сделать более серьезную экспозицию, которая включала бы в себя не только одежду, а какие-то артефакты из мира кинематографа; которая рассказывала бы о костюмах, сюжетах, женщинах в кино и о том, что раньше было разрешено, а что нет. И одежда Кэрри — это важное свидетельство времени. Как бы с этой героиней поступили, скажем, 40 лет назад? Могла бы она одеваться так же? Что бы ей позволили?».

Ранее внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети.