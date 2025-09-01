Сара Джессика Паркер может открыть выставку культовых образов Кэрри Брэдшоу

Паркер призналась, что люди интересовались потенциальной выставкой модной одежды Кэрри, и заметила, что она и сама была бы рада устроить что-то подобное. Однако у нее есть одно условие: «Возможно, сделать более серьезную экспозицию, которая включала бы в себя не только одежду, а какие-то артефакты из мира кинематографа; которая рассказывала бы о костюмах, сюжетах, женщинах в кино и о том, что раньше было разрешено, а что нет. И одежда Кэрри — это важное свидетельство времени. Как бы с этой героиней поступили, скажем, 40 лет назад? Могла бы она одеваться так же? Что бы ей позволили?».