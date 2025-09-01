Светлана Пермякова снялась с дочерью-восьмиклассницей перед школьной линейкой

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала свою дочь-восьмиклассницу. Актриса снялась с 13-летней Варварой перед торжественной линейкой в школе и опубликовала фото в соцсети.
«С Днем знаний, друзья! Лето пролетело, Варя уже в 8-м классе… Я волнуюсь, а она идет уверенно, как взрослая. Пусть этот учебный год будет легким и радостным для всех школьников и родителей», — написала знаменитость.
Артистка растит дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе нее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. Пермякова не скрывает, что экс-возлюбленный — важный человек в ее жизни, поэтому они часто проводят время вместе, но о воссоединении как пары речи не идет.
Знаменитость признавалась в интервью, что построила дом на одном участке со Скрябиным. По словам актрисы, они вместе ведут хозяйство. Пермякова отмечала, что отец дочери убедил ее приобрести участок и построить дом. Территория была сильно запущена, поэтому звезда сомневалась в целесообразности такой покупки, но позже ни разу не пожалела о ней. Артистка говорила, что всегда хотела жить за городом и благодарна Скрябину за помощь в реализации мечты.
Ранее Светлана Пермякова снялась в купальнике после похудения на 22 кг.