Бен Аффлек «взбесил» Дженнифер Лопес своим новым имиджем

«Бен внезапно начал изо всех сил стараться побаловать себя и выглядеть как можно лучше. Теперь он красит волосы, делает маникюр и педикюр, с ног до головы покрывается воском. Он даже ставит валики для волос и ходит к дерматологу на процедуры для кожи, чтобы повернуть время вспять. Даже его рацион стал более здоровым. Он отказался от тонны вредной еды. Джен хотела, чтобы он делал все это, когда они были вместе, но он категорически отказывался», — сообщил источник в интервью inTouch Weekly.