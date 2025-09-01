Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бен Аффлек «взбесил» Дженнифер Лопес своим новым имиджем

Певица часто критиковала экс-супруга за неряшливость и постоянно пыталась его переодеть
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек избавился от своей фирменной щетины и шокировал поклонников чисто выбритым лицом. 53-летнего актера заметили за рулем в Лос-Анджелесе. Он выглядел посвежевшим, был одет в бежевый пиджак и белую рубашку.

Источники сообщают, что 56-летняя Лопес буквально «взбесилась», когда увидела опрятный вид Бена после их расставания. Известно, что певица часто критиковала экс-супруга за неряшливость и постоянно пыталась его переодеть.

«Бен внезапно начал изо всех сил стараться побаловать себя и выглядеть как можно лучше. Теперь он красит волосы, делает маникюр и педикюр, с ног до головы покрывается воском. Он даже ставит валики для волос и ходит к дерматологу на процедуры для кожи, чтобы повернуть время вспять. Даже его рацион стал более здоровым. Он отказался от тонны вредной еды. Джен хотела, чтобы он делал все это, когда они были вместе, но он категорически отказывался», — сообщил источник в интервью inTouch Weekly.