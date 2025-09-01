Бен Аффлек «взбесил» Дженнифер Лопес своим новым имиджем

Бен Аффлек избавился от своей фирменной щетины и шокировал поклонников чисто выбритым лицом. 53-летнего актера заметили за рулем в Лос-Анджелесе. Он выглядел посвежевшим, был одет в бежевый пиджак и белую рубашку.
Источники сообщают, что 56-летняя Лопес буквально «взбесилась», когда увидела опрятный вид Бена после их расставания. Известно, что певица часто критиковала экс-супруга за неряшливость и постоянно пыталась его переодеть.
«Бен внезапно начал изо всех сил стараться побаловать себя и выглядеть как можно лучше. Теперь он красит волосы, делает маникюр и педикюр, с ног до головы покрывается воском. Он даже ставит валики для волос и ходит к дерматологу на процедуры для кожи, чтобы повернуть время вспять. Даже его рацион стал более здоровым. Он отказался от тонны вредной еды. Джен хотела, чтобы он делал все это, когда они были вместе, но он категорически отказывался», — сообщил источник в интервью inTouch Weekly.
Ранее Дженнифер Лопес озвучила строгие требования к ухажерам.