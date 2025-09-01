Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

В числе мультфильмов, над созданием которых в качестве художника-постановщика работал Сахалтуев, помимо упомянутых выше: «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Вокруг света поневоле», «Каиновы слезы» и многие другие. Также художник занимался иллюстрацией книг.