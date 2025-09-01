Ричмонд
Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

Постановщику мультипликации было 90 лет
Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»
Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»

Умер советский и украинский художник, постановщик мультипликационных фильмов Радна Сахалтуев, работавший над мультфильмами «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ».

Аниматор ушел из жизни накануне, 31 августа, в возрасте 90 лет.

О смерти Сахалтуева, в частности, сообщил в соцсетях руководитель Высшей школы журналистики и медиапроизводства, профессор Иркутского государственного университета Александр Гимельштейн.

В числе мультфильмов, над созданием которых в качестве художника-постановщика работал Сахалтуев, помимо упомянутых выше: «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Вокруг света поневоле», «Каиновы слезы» и многие другие. Также художник занимался иллюстрацией книг.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умер народный артист России, актер и театральный режиссер Вячеслав Вершинин.