Ефремов: ИИ помогает находить общие точки с персонажем в кино

«Я в последнее время активно использую достижение человечества — искусственный интеллект. Так как ИИ знает и анализирует все мои переписки, я могу загрузить сценарий в чат GPT и попросить его определить, есть ли у нас общие точки соприкосновения с предлагаемым замыслом. Благодаря своим внутренним алгоритмам он очень хорошо выявляет “теневые стороны”. Для меня лично интересно исследовать эти аспекты через текст», — отметил он.