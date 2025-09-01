Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джордж Клуни чуть не пропустил свою премьеру из-за проблем со здоровьем

Актер прервал промо-тур в Венеции из-за инфекции
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни оказался в центре внимания, но на этот раз не по самым приятным причинам. На кинофестивале в Венеции актер огорчил своих поклонников, пропустив как пресс-конференцию, так и торжественный ужин в честь премьеры фильма «Джей Келли», что вызвало беспокойство среди его многочисленных фанатов.

Причиной отсутствия знаменитости стало заболевание: у него была диагностирована острая респираторная инфекция. Это состояние значительно затруднило его речь и слух, что, безусловно, сказалось на его самочувствии.

Тем не менее, Джордж Клуни проявил решимость и все же посетил саму премьеру картины. Актер пришел в сопровождении своей жены Амаль. Поддержка супруги стала для него дополнительным источником сил в этот день.