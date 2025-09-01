Джордж Клуни чуть не пропустил свою премьеру из-за проблем со здоровьем

Джордж Клуни оказался в центре внимания, но на этот раз не по самым приятным причинам. На кинофестивале в Венеции актер огорчил своих поклонников, пропустив как пресс-конференцию, так и торжественный ужин в честь премьеры фильма «Джей Келли», что вызвало беспокойство среди его многочисленных фанатов.
Причиной отсутствия знаменитости стало заболевание: у него была диагностирована острая респираторная инфекция. Это состояние значительно затруднило его речь и слух, что, безусловно, сказалось на его самочувствии.
Тем не менее, Джордж Клуни проявил решимость и все же посетил саму премьеру картины. Актер пришел в сопровождении своей жены Амаль. Поддержка супруги стала для него дополнительным источником сил в этот день.