Джордж Клуни чуть не пропустил свою премьеру из-за проблем со здоровьем

Джордж Клуни оказался в центре внимания, но на этот раз не по самым приятным причинам. На кинофестивале в Венеции актер огорчил своих поклонников, пропустив как пресс-конференцию, так и торжественный ужин в честь премьеры фильма «Джей Келли», что вызвало беспокойство среди его многочисленных фанатов.