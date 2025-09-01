Джулия Робертс нашла утешение в объятиях мужа после скандала на Венецианском фестивале

Джулия Робертс была замечена на вечерней прогулке по романтичным улицам Венеции в компании своего мужа, Дэниела Модера, после премьеры ее нового фильма «После охоты», который она представила на Венецианском кинофестивале.
И хотя картина удостоилась шестиминутных оваций, она также вызвала неоднозначную реакцию. Зрители активно обсуждали, какое влияние фильм может оказать на движение #MeToo и какие идеи продвигает. Робертс ответила на вопросы журналистов, подчеркнув важность обсуждения поднятых тем.
«Не хочу показаться неприятной, потому что это не в моем характере. Я не думаю, что он обязательно возрождает старый спор о том, что женщины не поддерживают друг друга. Есть много старых споров, которые вдруг оживают и снова вызывают дискуссии. Самое лучшее — это то, что вы все вышли из кинотеатра и заговорили об этом. Именно этого мы и хотели. Вы осознаёте, во что твердо верите, потому что мы пробуждаем в вас эти чувства», — заверила Робертс.
После насыщенного событиями дня на фестивале Джулия и Дэниел решили насладиться атмосферой Венеции. Актриса поделилась в социальных сетях романтичным фото из водного такси.
Ранее Джулия Робертс появилась на премьере в облегающем платье.