Ольга Зуева вместе с пятилетней дочерью Одой-Валентиной приехала в Россию. Актриса отправилась с наследницей и подругой на Алтай.
Они разместились в глэмпинге с видом на лес. Зуева вместе с дочерью гуляет по живописным местам, собирает грибы, посещает ферму с животными.
Также звезда показала фото, которое сделала на горе. Она позировала полностью обнаженной, повернувшись к камере спиной. Многие пользователи сети раскритиковали актрису за это фото.
Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский были в отношениях около пяти лет. В 2020 году у них родилась дочь Ода-Валентина. Вскоре после появления ребенка звезды расстались.
Зуева живет с наследницей в Америке. Козловский приезжает их навещать. Несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что Козловский переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.
Актер опроверг эти новости, заявив, что у него нет второго гражданства и покидать родину он не намерен. В начале 2025 года артист объявил о завершении судебного спора с Бородиным. Суд встал на сторону актера.
Сейчас Козловский возвращается к работе в России после отмены. Он уже презентовал свою постановку Frank, а также приступил к съемкам в кино.
Ранее Ольга Зуева показала фото с дочерью с отдыха в Греции.