Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-возлюбленная Козловского с их пятилетней дочерью отдыхает на Алтае

Ольга Зуева показала наследнице живописные места

Ольга Зуева вместе с пятилетней дочерью Одой-Валентиной приехала в Россию. Актриса отправилась с наследницей и подругой на Алтай.

Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети
Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети

Они разместились в глэмпинге с видом на лес. Зуева вместе с дочерью гуляет по живописным местам, собирает грибы, посещает ферму с животными.

Также звезда показала фото, которое сделала на горе. Она позировала полностью обнаженной, повернувшись к камере спиной. Многие пользователи сети раскритиковали актрису за это фото.

Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети
Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой, фото: соцсети

Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский были в отношениях около пяти лет. В 2020 году у них родилась дочь Ода-Валентина. Вскоре после появления ребенка звезды расстались.

Зуева живет с наследницей в Америке. Козловский приезжает их навещать. Несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что Козловский переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.

Ольга Зуева, фото: соцсети
Ольга Зуева, фото: соцсети

Актер опроверг эти новости, заявив, что у него нет второго гражданства и покидать родину он не намерен. В начале 2025 года артист объявил о завершении судебного спора с Бородиным. Суд встал на сторону актера.

Сейчас Козловский возвращается к работе в России после отмены. Он уже презентовал свою постановку Frank, а также приступил к съемкам в кино.

Ранее Ольга Зуева показала фото с дочерью с отдыха в Греции. 