Тяжелобольную звезду «Полицейского с Рублевки» внесли в «Миротворец»

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. Позже его жена Юлия уточнила, что на этот раз найдено несколько опухолевых «очагов», у актера диагностирована четвертая стадия рака. По словам супруги, у него отнимается левая сторона тела.