Рената Литвинова в облегающем платье снялась на борту частного джета

Актриса Рената Литвинова показала фигуру в облегающем платье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
58-летняя звезда предстала перед камерой в черном макси-платье из кружева, которое дополнила туфлями и солнцезащитными очками. Актриса позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость была запечатлена на лестнице частного джета.
В конце июля Литвинова показала, как проводит время на Корсике. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках. Режиссер лежала в море с бокалом в руках и сигаретой во рту.
До этого знаменитость стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На первой обложке актриса позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Продюсер стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью Ульяной.
Ранее Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 49-летием.