Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рената Литвинова в облегающем платье снялась на борту частного джета

Актриса снялась на фоне частного джета
Рената Литвинова в облегающем платье снялась на борту частного джета
Рената Литвинова в облегающем платье снялась на борту частного джетаИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Рената Литвинова показала фигуру в облегающем платье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

58-летняя звезда предстала перед камерой в черном макси-платье из кружева, которое дополнила туфлями и солнцезащитными очками. Актриса позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость была запечатлена на лестнице частного джета.

В конце июля Литвинова показала, как проводит время на Корсике. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках. Режиссер лежала в море с бокалом в руках и сигаретой во рту.

До этого знаменитость стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На первой обложке актриса позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Продюсер стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью Ульяной.

Ранее Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 49-летием.