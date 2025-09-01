Рената Литвинова в облегающем платье снялась на борту частного джета

До этого знаменитость стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На первой обложке актриса позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Продюсер стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.