Продюсер Ронкель: уровень языка дает российским актерам возможности в Голливуде

Раньше голливудские режиссеры предпочитали нанимать американцев или сербов на роли русских персонажей именно из-за акцента, отметил президент компании «Двери в Голливуд»
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: кадр из фильма «Анора»

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Американский продюсер, президент компании «Двери в Голливуд» Боб Ван Ронкель считает, что кинематографисты в Голливуде заинтересованы в русских актерах из-за того, что последние стали более уверено владеть английским языком. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Определенно [у российских актеров] есть возможности [в Голливуде]. Там не так много возможностей в целом, учитывая, что Голливуд снимает все меньше и меньше фильмов. Но, к счастью, многие из тех фильмов, которые сейчас снимаются, и особенно из множества телесериалов, имеют отношение к русским, потому что они — часть этих историй. [Раньше] акцент был слишком сильным. Но сегодняшний уровень знания английского молодыми россиянами становится намного лучше, понятнее, их становится проще использовать в голливудских фильмах, потому что все понимают, что они говорят, и не дублируют их после съемок», — сказал Ван Ронкель.

По его словам, раньше голливудские режиссеры предпочитали нанимать американцев или сербов на роли русских персонажей именно из-за акцента.

«[Все] потому, что большинство американцев не понимали “русский английский”. Обычно русские играют плохих парней, но у актеров появляется гораздо больше возможностей, особенно у русских, которые могут сыграть эти роли. Голливуд начинает использовать ваших актеров, чтобы играть русских, вместо американских актеров, которым нужно притворяться русскими», — заключил Ван Ронкель.

В качестве примера продюсер привел владение Юрой Борисовым английским языком в фильме «Анора».

«Его английский был фантастическим, довольно четкий, понятный для нас, американцев. Я был очень впечатлен его работой. Его английский был достаточно хорош, как и у других русских актеров, чтобы использовать его в голливудских фильмах», — заключил Ван Ронкель.