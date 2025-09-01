Продюсер Ронкель: уровень языка дает российским актерам возможности в Голливуде

«Определенно [у российских актеров] есть возможности [в Голливуде]. Там не так много возможностей в целом, учитывая, что Голливуд снимает все меньше и меньше фильмов. Но, к счастью, многие из тех фильмов, которые сейчас снимаются, и особенно из множества телесериалов, имеют отношение к русским, потому что они — часть этих историй. [Раньше] акцент был слишком сильным. Но сегодняшний уровень знания английского молодыми россиянами становится намного лучше, понятнее, их становится проще использовать в голливудских фильмах, потому что все понимают, что они говорят, и не дублируют их после съемок», — сказал Ван Ронкель.