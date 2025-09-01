Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Актер Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«Я учился дзюдо, поэтому извлек из этого свой собственный позитив», — ответил актер на вопрос журналистов о том, вынес ли Лоу какие-либо положительные стороны во время подготовки к роли.
Он также рассказал, что «забрался в кроличью нору», когда просматривал архивные кадры с президентом РФ. По мнению актера, играя Путина, проблема заключалась в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».
31 августа на экраны выходит «Кремлевский волшебник» — политический триллер французского режиссера Оливье Ассаяса, снятый по одноименному бестселлеру о взлете карьеры Владимира Путина.
Ранее стало известно, что в Кремле пока не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.