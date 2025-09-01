Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Джуд Лоу освоил основы дзюдо, чтобы вжиться в роль Путина
Джуд Лоу в фильме «Кремлевский волшебник»
Джуд Лоу в фильме «Кремлевский волшебник»

Актер Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Я учился дзюдо, поэтому извлек из этого свой собственный позитив», — ответил актер на вопрос журналистов о том, вынес ли Лоу какие-либо положительные стороны во время подготовки к роли.

Он также рассказал, что «забрался в кроличью нору», когда просматривал архивные кадры с президентом РФ. По мнению актера, играя Путина, проблема заключалась в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».

31 августа на экраны выходит «Кремлевский волшебник» — политический триллер французского режиссера Оливье Ассаяса, снятый по одноименному бестселлеру о взлете карьеры Владимира Путина. 

Ранее стало известно, что в Кремле пока не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.