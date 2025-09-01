Мультфильм «Доктор Динозавров» возглавил российский кинопрокат на выходных

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский мультфильм «Доктор Динозавров» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 48,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 28 по 31 августа.