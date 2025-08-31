Disney выпустит новую часть «Ледникового периода»

Кинокомпания Walt Disney анонсировала в соцсети выход новой части мультфильма «Ледниковый период».
Картина «Ледниковый период: точка кипения» планируется выйти 5 февраля 2027 года в мировой прокат.
«Новое приключение перенесет зрителей в неизведанные уголки коварного Затерянного мира!» — заявили представители студии.
Первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году. Мультфильм стал дебютной работой студии Blue Sky Studios. Картину срежиссировали Крис Уэдж и Карлус Салданья.
«Ледниковый период» рассказывал о шерстистом мамонте Мэнни, гигантском ленивце Сиде и смилодоне-сардониксе Диего, которые натыкаются на человеческого ребенка и работают вместе, чтобы вернуть его в его племя. В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо и Денис Лири.
Ранее Disney и студия Pixar анонсировали выход сиквела музыкального фэнтезийного мультфильма «Тайна Коко».