Режиссер Твердовский назвал важным развитие киноиндустрии в регионах

«Я считаю, что если не заниматься этим региональным развитием [кинематографа], тогда мы не увидим специалистов, которые у себя в регионе что-то могут снимать. Мне бы хотелось верить в то, что наша киноиндустрия будет развиваться и появятся дополнительные возможности в разных регионах. И когда эти возможности будут, должны уже существовать специалисты для этого», — сказал Твердовский.