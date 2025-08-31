Ричмонд
Юлия Высоцкая вышла на публику в коротких шортах

Актриса Юлия Высоцкая появилась на публике в коротких шортах. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

Юлия Высоцкая, фото: соцсети
52-летняя Юлия Высоцкая была запечатлена в белой полосатой рубашке, коротких джинсовых шортах и белых кроссовках. Актриса добавила к образу соломенную шляпу и сумку на плечо. Телеведущую засняли с распущенными волосами. Она стояла спиной к камере на фоне магазина.

Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения.

Накануне Юлия Высоцкая снялась в купальнике и шортах в Италии.