Зои Кравиц высмеяла сериал с участием Остина Батлера после слухов об их романе

Зои Кравиц и Остин Батлер прошли тест на детекторе лжи журнала Vanity Fair. Во время разговора актер спросил у коллеги, какой, по ее мнению, спин-оффов «Секса в большом городе» лучше: «И просто так» или «Дневники Кэрри». Кравиц заявила, что ей не нравится ни то, ни другое. На просьбу объяснить свою позицию артистка попросила прекратить обсуждение. Когда Батлер рассказал, что снимался в "Дневниках Кэрри", его коллега смутилась и извинилась.