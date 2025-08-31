Ричмонд
Зои Кравиц высмеяла сериал с участием Остина Батлера после слухов об их романе

Актриса оказалась в неловкой ситуации, когда высказала свое мнение о проекте с участием коллеги
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Зои Кравиц попала в неловкую ситуацию с Остином Батлером после слухов о романе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Зои Кравиц и Остин Батлер прошли тест на детекторе лжи журнала Vanity Fair. Во время разговора актер спросил у коллеги, какой, по ее мнению, спин-оффов «Секса в большом городе» лучше: «И просто так» или «Дневники Кэрри». Кравиц заявила, что ей не нравится ни то, ни другое. На просьбу объяснить свою позицию артистка попросила прекратить обсуждение. Когда Батлер рассказал, что снимался в "Дневниках Кэрри", его коллега смутилась и извинилась.

19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом