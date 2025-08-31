Возлюбленная Джейсона Стэйтема посетила премьеру в платье с разрезом на животе

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, посетила премьеру фильма «Франкенштейн» в Венеции. Об этом сообщает Dailу Mail.
Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в белом платье с блестящим лифом, разрезом на талии и макси-юбкой. Образ дополнила накидка с перьями, браслеты и серьги. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделала вечерний макияж.
Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.
Накануне Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в кожаном бомбере без брюк.