Возлюбленная Джейсона Стэйтема посетила премьеру в платье с разрезом на животе

Модель Рози Хантингтон-Уайтли появилась на премьере в платье с разрезом
Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-УайтлиИсточник: Legion-Media.ru

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, посетила премьеру фильма «Франкенштейн» в Венеции. Об этом сообщает Dailу Mail.

Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в белом платье с блестящим лифом, разрезом на талии и макси-юбкой. Образ дополнила накидка с перьями, браслеты и серьги. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделала вечерний макияж.

Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-УайтлиИсточник: Legion-Media.ru

Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Накануне Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в кожаном бомбере без брюк.