Режиссер Лебедева выпустит новогоднюю комедию в 2026 году

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Дарья Лебедева написала новогоднюю комедию, съемки который начнутся в конце 2025 года, а на экранах она появится в 2026 году. О своих планах Лебедева рассказала в видеоинтервью «ТАСС Кавказ» на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.
«Я сейчас написала новогоднюю комедию, и буду искать продюсера и актеров, которые будут реализовывать эту историю. Кино — это долгий процесс. В этот Новый год мы будем снимать, а в следующий уже можно будет посмотреть в кинотеатрах», — сообщила Лебедева.
По ее словам, это будет фильм про взаимоотношения отцов и дочерей. «Фильм посвящен отношениям взрослых дочек и пап. Меня тревожит эта тема и хочется о ней поговорить со зрителем. Комедия основана на личных переживаниях и для нее не нужно вдохновения — это то, чем я живу», — добавила спикер.
Она также отметила, что на кинофестивале Ferrum представила картину «Сводишь с ума», которую дальше покажет на фестивале «Будем жить», а в кинотеатрах она выйдет 9 октября 2025 года.
Кинофестиваль Ferrum-25 проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами.