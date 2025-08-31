Ричмонд
Фильм «Реверс» о журналистах на СВО выйдет на цифровых платформах осенью

Проект задумывался как международный, сообщил режиссер Иван Твердовский
Кадр из фильма «Реверс»
Кадр из фильма «Реверс»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Кинокартина Ивана Твердовского «Реверс» появится на цифровых платформах осенью. Это сделает фильм доступнее для массового зрителя, сообщил Твердовский «ТАСС Кавказ» на кинофестивале Ferrum в Железноводске.

«Проект “Реверс” задумывался как международный проект, он посвящен международным журналистам, которые работают на территории Донбасса. Я хочу, чтобы фильм как можно быстрее дошел до зрителей и осенью, надеюсь, на цифровых платформах он появится», — сказал Твердовский.

По его словам, кинолента также покажет судьбы международных журналистов, которые из-за работы в Донбассе стали изгоями в своих странах и оказались под санкциями.

«Есть те журналисты, которые пожертвовали своей судьбой, стали изгоями в своих странах. Некоторые из них находятся под санкциями в своих странах. Фильм “Реверс” — возможность посмотреть отстраненным взглядом на то, что огромное количество людей пропускает мимо ушей», — рассказал спикер.

Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС — генеральный информационный партнер кинофестиваля.

Ранее стало известно, что съемки фильма Твердовского о СВО стартуют в 2026 году.