Фильм «Реверс» о журналистах на СВО выйдет на цифровых платформах осенью

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Кинокартина Ивана Твердовского «Реверс» появится на цифровых платформах осенью. Это сделает фильм доступнее для массового зрителя, сообщил Твердовский «ТАСС Кавказ» на кинофестивале Ferrum в Железноводске.
«Проект “Реверс” задумывался как международный проект, он посвящен международным журналистам, которые работают на территории Донбасса. Я хочу, чтобы фильм как можно быстрее дошел до зрителей и осенью, надеюсь, на цифровых платформах он появится», — сказал Твердовский.
По его словам, кинолента также покажет судьбы международных журналистов, которые из-за работы в Донбассе стали изгоями в своих странах и оказались под санкциями.
«Есть те журналисты, которые пожертвовали своей судьбой, стали изгоями в своих странах. Некоторые из них находятся под санкциями в своих странах. Фильм “Реверс” — возможность посмотреть отстраненным взглядом на то, что огромное количество людей пропускает мимо ушей», — рассказал спикер.
Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС — генеральный информационный партнер кинофестиваля.
Ранее стало известно, что съемки фильма Твердовского о СВО стартуют в 2026 году.