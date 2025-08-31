Звезду «Кадетства» во второй раз объявили в розыск судебные приставы

Актера Александра Головина во второй раз объявили в розыск судебные приставы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Как отмечает издание, это происходит второй раз за последние 10 месяцев. У Головина есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 7,5 тысячи рублей. Большая часть из них появилась из-за превышения скорости. По данным SHOT, артист также ездил с непристегнутыми ремнями и нарушал требования знаков.
Александр Головин наиболее известен по ролям Кота в фильме «Сволочи» и по роли Максима Макарова в телесериале «Кадетство». В его фильмографии более 90 работ. Среди них такие проекты, как «Елки», «Папины дочки. Новые», «Закрыть гештальт», «Ералаш».
Ранее Александр Головин рассказал о новом сезоне «Папиных дочек» и тренде на моду 2000-х.