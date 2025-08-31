Режиссер Кравчук выпустит новый фильм «Рождение империи» к 2027 году

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук сообщил, что работает над фильмом «Рождение империи», который намерен выпустить к 2027 году. В съемках приняли участие Милош Бикович, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш и другие известные актеры, об этом Кравчук рассказал в видеоинтервью «ТАСС Кавказ» на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.
«Сейчас я в постпродакшене нахожусь, будет большая сложная картина, которую делаем со студией “Тритэ”. Она выйдет только через год, называется “Рождение империи”. В главных ролях: Саша Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Утехина Ксюша, Влад Ветров и Сергей Гармаш», — сообщил Кравчук.
По его словам, съемки закончились в ноябре 2024 года, в настоящее время идет монтаж. «Закончились съемки где-то в ноябре прошлого года, и уже больше полугода монтируем картину. Очень много накладываем компьютерной графики, музыку пишем. Тяжело, потому что очень сложный фильм, который требовал подготовки, огромное количество людей и костюмов», — добавил спикер.
Он также отметил, что фильм будет посвящен императору Петру I и закончится Полтавской битвой.
Кинофестиваль Ferrum-25 проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС — генеральный информационный партнер кинофестиваля.
Напомним, что «Рождение империи» вошло в число фильмов, получивших поддержку от Фонда кино.