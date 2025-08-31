Актриса Железняк считает прекрасным начинанием появление премии «Бриллиантовая бабочка»

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк назвала «прекрасным начинанием» образование Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом она сказала ТАСС.
«Я считаю, что это прекрасное начинание, — отметила Олеся Железняк. — Хочется пожелать большого творческого пути кинопремии “Бриллиантовая бабочка”. Любой подарок получать приятно, это на самом деле подарок и праздник кино».
Также актриса призналась, что ей очень понравился лозунг кинопремии — «Любая правда без любви есть ложь». «Это собственно как в Библии написано: “…человек без любви как кимвал звенящий…”, — добавила Железняк. — А любовь, она долготерпит, любовь все прощает, любовь преумножает, любовь милосердствует. Бог есть любовь и с любовью можно все победить, все превозмочь, все перетерпеть».
Актриса надеется, что «будет много хорошего интересного кино про людей, про человека в сложных ситуациях, про выбор человеческий, про то, что в конце все равно воссияет свет, что человек идет к Богу всю жизнь разными путями, поэтому дай Бог долгих лет жизни кинопремии “Бриллиантовая бабочка”.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской академии и кинонаграды — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация — $250 тыс.
Главная награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».
