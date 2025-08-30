В Москве выпустили сериал о столичной промышленности

«Сегодня каждый десятый работающий москвич трудится на промышленном предприятии столицы. Это свыше 750 тысяч сотрудников, и отрасли нужны новые кадры, готовые работать на современном оборудовании и с передовыми технологиями. Для этого город формирует инновационную среду, развивает образовательные проекты и уделяет особое внимание продвижению промышленности в медиапространстве. Вместе с партнерами мы сняли сериал о столичной промышленности. Мы уверены, чем ярче и современнее представлен облик отрасли, тем больше молодых специалистов увидят в ней свое будущее», – сообщил Анатолий Гарбузов.