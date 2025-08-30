В Москве выпустили сериал о столичной промышленности

В социальной сети ВКонтакте вышел вертикальный мини-сериал о династиях, работающих на промышленных предприятиях Москвы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
«Сегодня каждый десятый работающий москвич трудится на промышленном предприятии столицы. Это свыше 750 тысяч сотрудников, и отрасли нужны новые кадры, готовые работать на современном оборудовании и с передовыми технологиями. Для этого город формирует инновационную среду, развивает образовательные проекты и уделяет особое внимание продвижению промышленности в медиапространстве. Вместе с партнерами мы сняли сериал о столичной промышленности. Мы уверены, чем ярче и современнее представлен облик отрасли, тем больше молодых специалистов увидят в ней свое будущее», – сообщил Анатолий Гарбузов.
Премьера первой серии прошла в рамках сессии «Новые форматы продвижения промышленности» на выставке «Та самая Москва» форума «Территория будущего. Москва 2030». Мини-сериал был реализован при поддержке АНО «ИРИ» в рамках проекта «Открытая промышленность», который также включает в себя мини-приложение ВКонтакте о промышленности, медиаэкспедиции на промышленные предприятия столицы с общественными лидерами мнений и многое другое. По словам директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова, этот проект стал настоящим прорывом в популяризации сложных промышленных тем.
«За два года мы смогли создать и развить доступный и увлекательный сервис — мини-приложение ВКонтакте с короткими игровыми механиками – квизами на промышленную тематику, познавательными видео, мини-играми и т.д. Сегодня в приложении более 115 тысяч пользователей, и их вовлеченность подтверждает актуальность проекта и желание общества лучше понимать современную промышленность», – подчеркнул Уваров.
Участники сессии также обсудили, какие медийные инструменты сегодня помогают формировать современный образ индустрии. Особое внимание спикеры уделили тому, как через новые форматы можно привлекать молодежь к инженерным профессиям и повышать престиж работы на производстве.
«Талантливый контент позволяет говорить просто и интересно о, казалось бы, сложных вещах — заводах, инженерии, производстве. Шоу "Открытая промышленность" показывает отрасль интересной, перспективной и открытой для молодежи. Именно такие проекты помогают привлечь внимание к реальным профессиям и показать, что они могут быть востребованными и престижными», – подчеркнула GR-директор АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко.