В Москве выпустили сериал о столичной промышленности

Проект направлен на популяризацию отрасли и повышение интереса к ней молодых людей

В социальной сети ВКонтакте вышел вертикальный мини-сериал о династиях, работающих на промышленных предприятиях Москвы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Сегодня каждый десятый работающий москвич трудится на промышленном предприятии столицы. Это свыше 750 тысяч сотрудников, и отрасли нужны новые кадры, готовые работать на современном оборудовании и с передовыми технологиями. Для этого город формирует инновационную среду, развивает образовательные проекты и уделяет особое внимание продвижению промышленности в медиапространстве. Вместе с партнерами мы сняли сериал о столичной промышленности. Мы уверены, чем ярче и современнее представлен облик отрасли, тем больше молодых специалистов увидят в ней свое будущее», – сообщил Анатолий Гарбузов.

Премьера первой серии прошла в рамках сессии «Новые форматы продвижения промышленности» на выставке «Та самая Москва» форума «Территория будущего. Москва 2030». Мини-сериал был реализован при поддержке АНО «ИРИ» в рамках проекта «Открытая промышленность», который также включает в себя мини-приложение ВКонтакте о промышленности, медиаэкспедиции на промышленные предприятия столицы с общественными лидерами мнений и многое другое. По словам директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова, этот проект стал настоящим прорывом в популяризации сложных промышленных тем.

«За два года мы смогли создать и развить доступный и увлекательный сервис — мини-приложение ВКонтакте с короткими игровыми механиками – квизами на промышленную тематику, познавательными видео, мини-играми и т.д. Сегодня в приложении более 115 тысяч пользователей, и их вовлеченность подтверждает актуальность проекта и желание общества лучше понимать современную промышленность», –  подчеркнул Уваров.

Евгения Данильченко
Евгения Данильченко

Участники сессии также обсудили, какие медийные инструменты сегодня помогают формировать современный образ индустрии. Особое внимание спикеры уделили тому, как через новые форматы можно привлекать молодежь к инженерным профессиям и повышать престиж работы на производстве.

«Талантливый контент позволяет говорить просто и интересно о, казалось бы, сложных вещах — заводах, инженерии, производстве. Шоу "Открытая промышленность" показывает отрасль интересной, перспективной и открытой для молодежи. Именно такие проекты помогают привлечь внимание к реальным профессиям и показать, что они могут быть востребованными и престижными», – подчеркнула GR-директор АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко.