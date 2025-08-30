Съемки фильма Твердовского о СВО стартуют в 2026 году

«Есть сегмент кинематографа, где нужно доносить сложные темы. Фильм “Враг” — это картина более зрительская, потому что есть запрос работать с более широкой аудиторией. Сегодня в нашей стране очень много семей, связанных со спецоперацией. Съемки фильма начнутся в 2026 году», — сказал Твердовский.