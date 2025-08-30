Съемки фильма Твердовского о СВО стартуют в 2026 году

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Съемки фильма «Враг» Ивана Твердовского о СВО начнутся в 2026 году, картина будет рассчитана на широкую аудиторию. О этих своих планах кинорежиссер и сценарист сообщил в видеоинтервью «ТАСС Кавказ» на кинофестивале Ferrum в Железноводске.
«Есть сегмент кинематографа, где нужно доносить сложные темы. Фильм “Враг” — это картина более зрительская, потому что есть запрос работать с более широкой аудиторией. Сегодня в нашей стране очень много семей, связанных со спецоперацией. Съемки фильма начнутся в 2026 году», — сказал Твердовский.
Режиссер поделился особенностями сюжета: «Фильм “Враг” о взаимодействии двух военных людей: один украинец, другой русский. Каждый из них берет друг друга в плен. Они понимают, что разделены искусственно. Их соединяет большое количество вещей и фундаментальных знаний и корневых систем».
По словам Твердовского, в данный момент ведутся поиски локаций.
«Нас не пугают съемки на территории спецоперации, но возникают большие вопросы логистики и главное — безопасности. Мы сейчас ищем территории, где будем это делать, наверное, это будут близлежащие вокруг Москвы области», — уточнил он.
Кинофестиваль проходит с 28 по 31 августа, программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС генеральный информационных партнер кинофестиваля.