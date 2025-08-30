Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора»: «Горжусь этим»

Режиссер Скотт отказался снимать третьего «Терминатора» несмотря на большой гонорар
Ридли Скотт
Ридли СкоттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский режиссер Ридли Скотт объяснил, почему отказался снимать третью часть фильма о Терминаторе в 2003 году. Об этом он рассказал в серии вопросов и ответов с читателями The Guardian.

По словам 87-летнего Скотта, он действительно рассматривался на роль режиссера фильма 2003 года «Терминатор 3: Восстание машин». Испытывая продюсеров, он попросил у них гонорар, равный гонорару Арнольда Шварценеггера за роль в этом фильме, и все равно отклонил предложение.

«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 миллионов долларов. Видите ли, ребята, меня не купишь», — говорит Скотт.

Режиссер объяснил, что не смог бы снимать «Терминатора».

«Это похоже на съемки фильма о Бонде. Суть фильма о Бонде — веселье и непринужденность. А “Терминатор” — это чистый комикс. Я бы постарался сделать его реалистичным. Вот почему меня никогда не просили снимать и Бонда — я мог бы облажаться», — делится кинематографист.

«Терминатор 3: Восстание машин» стал первым фильмом без Джеймса Кэмерона в кресле режиссера. Картину снял Джонатан Мостоу.