52-летняя Юлия Высоцкая снялась в купальнике и шортах в Италии

Актриса Юлия Высоцкая снялась в купальнике и шортах в Италии. Снимками она поделилась в соцсети.
52-летняя Высоцкая приготовила пасту в черном купальнике, лимонных шортах и голубой рубашке. Волосы она уложила в хвост и отказалась от макияжа.
Несколько недель назад Юлия Высоцкая опубликовала фото, где предстала перед камерой в белом полупрозрачном платье в горошек с декольте и разрезом, которое дополнила сабо и браслетом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Телеведущая была запечатлена у стола, на котором стояла коробка с букетом. Знаменитость поблагодарила за презент.
Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.