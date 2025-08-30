Ричмонд
Внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети

Пользователи сети оценили повседневный образ актера

Внешний вид британского актера Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Орландо Блум
Орландо БлумИсточник: Legion-Media.ru

48-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» встретился с друзьями в ресторане Rex Rooms в Лондоне. Знаменитость запечатлели в лонгсливе и оверсайз-брюках цвета хаки. Он также надел кепку и массивные кроссовки.

Читатели издания раскритиковали внешний вид Блума под размещенными снимками.

«Раньше он выглядел намного лучше», «Расставание с Перри явно негативно повлияло на него», «Из него словно высосали жизнь», «Почему он так плохо выглядит?», «Постарел», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее Орландо Блум рассказал о побочных эффектах резкой потери веса.