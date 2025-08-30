Ричмонд
Звезда «Чудо-женщины» отказалась от участия в Венецианском кинофестивале

Актриса Галь Гадот не приедет на кинофестиваль из-за угроз антиизраильских активистов
Галь Гадот
Галь ГадотИсточник: Legion-Media.ru

Израильская актриса Галь Гадот отказалась от участия в 82-м Венецианском кинофестивале из-за протестов антиизраильских активистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Активисты угрожали провести демонстрации против участия Галь Гадот в смотре и сорвать ее выход на красную дорожку.

Гадот сыграла главную роль в одном из фестивальных фильмов «В руке Данте». Из-за давления на актрису, предположительно, поддерживающую Израиль в конфликте с Палестиной, и на других артистов в этом году уже были приняты усиленные меры безопасности: вокруг комплекса кинотеатров возведено стальное кольцо, периметр охраняют полицейские патрули. Для контроля за делегатами и владельцами билетов используются сканеры тела, досмотр багажа и пропуска.

Пропалестинская группа Venice4Palestine потребовала от организаторов фестиваля Венецианской биеннале отозвать приглашения как у Гадот, так и у ее партнера по фильму Джерарда Батлера и других артистов, поддерживающих Израиль.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера подтвердил, что актриса не приедет в Венецию, но напомнил, что фестиваль является местом открытых дискуссий без цензуры.

«Нас попросили отклонить приглашения артистов — мы не будем этого делать, если они захотят быть здесь, они будут», — подчеркнул он.

Также Барбера выразил опечаленность событиями в Газе и Палестине.

Как прошел второй день на 82-м Венецианском кинофестивале — смотрите в нашем репортаже.