Звезда «Чудо-женщины» отказалась от участия в Венецианском кинофестивале

Гадот сыграла главную роль в одном из фестивальных фильмов «В руке Данте». Из-за давления на актрису, предположительно, поддерживающую Израиль в конфликте с Палестиной, и на других артистов в этом году уже были приняты усиленные меры безопасности: вокруг комплекса кинотеатров возведено стальное кольцо, периметр охраняют полицейские патрули. Для контроля за делегатами и владельцами билетов используются сканеры тела, досмотр багажа и пропуска.