Жену Брюса Уиллиса раскритиковали за откровенный рассказ о болезни мужа

«Именно с этим сталкиваются те, кто ухаживает за больными. Осуждение со стороны других и критика со стороны окружающих. Чужие мнения часто очень громкие и назойливые. Но если у человека нет такого опыта, у него нет и права на критику», — обратилась к переживающим похожий опыт людям она.