Жену Брюса Уиллиса раскритиковали за откровенный рассказ о болезни мужа

Жена актера Уиллиса: у людей без опыта заботы о больном нет права на критику
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса британская актриса Эмма Хеминг рассказала, как ее раскритиковали за откровенный рассказ о болезни мужа. Новым постом о жизни с человеком с лобно-височной деменцией она поделилась на своей странице в социальной сети.

47-летняя Хеминг рассказала о недавнем интервью с Дианой Сойер, вышедшем в специальном выпуске ABC News «Эмма и Брюс Уиллис: Неожиданное путешествие». Во время интервью Эмма призналась, что 70-летний актер сейчас живет отдельно от своей семьи в целях лечения и безопасности.

Женщина отметила, что ее пришли критиковать люди, которые имеют собственное мнение, но не имеют опыта заботы о таком больном.

«Именно с этим сталкиваются те, кто ухаживает за больными. Осуждение со стороны других и критика со стороны окружающих. Чужие мнения часто очень громкие и назойливые. Но если у человека нет такого опыта, у него нет и права на критику», — обратилась к переживающим похожий опыт людям она.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Весной 2025 года жена Брюса Уиллиса рассказала, что актер скрывал симптомы своей болезни на съемках. В 2025 году СМИ сообщили, что состояние артиста резко ухудшилось.

27 августа супруга Хеминг поделилась в интервью, что в муже еще остались «слабые отголоски» прежнего Уиллиса, но из-за болезни семья приняла решение разместить его во «втором доме» — в одноэтажном здании рядом с семейным особняком, где ему легко передвигаться и за ним круглосуточно ухаживают врачи.