В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать кино в воде

«В День российского кино мы с мэром говорил о том, что [постройку кинопарка] даже нельзя воспринимать как подарок. Это — новый вздох. А ведь все это было сделано за два года! Сейчас даже те продюсеры, кинематографисты, которые не собирались делать что-либо серьезное [в кинопарке “Москино”], теперь воодушевились. Индустриально мы чувствуем огромную ответственность перед теми возможностями, которые нам предоставила Москва, мы должны соответствовать им», — подчеркнул Угольников.