Звезда «Универа» вышла на публику в джинсовой мини-юбке и кожаном бомбере

Звезда сериала «Универ. Новая общага», актриса Наталья Рудова снялась в мини-юбке из денима и кожаном бомбере. Снимками она поделилась в соцсети.

Наталья Рудова, фото: соцсети
Наталья Рудова, фото: соцсети

Рудова вышла на публику в джинсовой мини-юбке, водолазе и кожаном бомбере. Образ дополнили высокие кожаные сапоги и серьги. Волосы она выпрямила и сделала легкий макияж с румянцем.

Недавно знаменитость опубликовала в личном блоге видео, где предстала в черном крошечном бикини и ластах в тон. Наталья Рудова снялась с распущенными волосами и без макияжа. Звезда «Универа» плавала лежа на спине в море.

До этого Наталья Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По признанию знаменитости, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

«Я люблю мужчин. Но нужно любить себя, заниматься своим здоровьем и красотой в первую очередь. Если вы любите себя, значит вас тоже будут любить», — отметила Рудова.