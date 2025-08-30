Ричмонд
Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон впервые за долгое время вышла на публику с 21-летней дочерью Грейс. Об этом сообщает People.

Кристи Тарлингтон с дочерью Грейс, фото: соцсети
Кристи Тарлингтон с дочерью Грейс, фото: соцсетиИсточник: Соцсети

Кристи Тарлингтон с дочерью стали гостьями премии DVF Awards в Венеции. Супермодель предпочла для выхода черное платье с коротким рукавом и и разрезом до бедра. Ее дочь появилась на публике в пестром бельевом платье с глубоким декольте.

В августе прошлого года супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.