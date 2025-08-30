57-летняя Джулия Робертс появилась на премьере в облегающем платье

Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.