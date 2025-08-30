Ричмонд
Звезда «Дивергента» в ультракоротком платье появилась в Венеции

Актриса Шейлин Вудли посетила Венецианский кинофестиваль

Звезда «Дивергента», актриса Шейлин Вудли посетила 82-й Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщает Dailу Mail.

Шейлин Вудли
Шейлин ВудлиИсточник: Legion-Media.ru

33-летняя Шейлин Вудли предпочла для вечера ультракороткое черное платье на широких бретелях. Образ дополнили мюли на высоких каблуках и ожерелье с камнями. Волосы ей уложили в легкие локоны и собрали передние пряди, а также сделали вечерний макияж.

Шейлин Вудли приехала на кинофестиваль, чтобы поддержать своего давнего друга и коллегу Джорджа Клуни, который привез на остров Лидо свою новую работу «Джей Келли». Первый показ фильма сопровождался 10-минутными овациями.

Как прошел второй день на Венецианском кинофестивале — смотрите в нашем репортаже.