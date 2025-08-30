Ричмонд
64-летняя Тильда Суинтон снялась в топе с глубоким декольте для рекламы

Актриса Тильда Суинтон снялась в топе для рекламы парфюма

Актриса Тильда Суинтон стала лицом новой рекламной кампании бренда Tom Ford. Снимками она поделилась в соцсети.

Тильда Суинтон, фото: соцсети
Тильда Суинтон, фото: соцсети

64-летняя Суинтон позировала в черном топе с глубоким декольте на тонких бретелях. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали легкий макияж с розовой помадой и угольно-черными стрелками. Актриса рекламировала новый аромат Tom Ford.

Тильда Суинтон — британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира — Берлинского и Венецианского, лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон». Тильда Суинтон происходит из древнего шотландского рода Суинтон. История ее семьи насчитывает более тысячи лет. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе — леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская.

Суинтон жила с шотландцем Джоном Патриком Бирном, художником и драматургом, от которого родила двойняшек — сына Ксавье и дочь Онор. С 2004 года актриса встречалась с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом.