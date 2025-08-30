64-летняя Тильда Суинтон снялась в топе с глубоким декольте для рекламы

Тильда Суинтон — британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира — Берлинского и Венецианского, лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон». Тильда Суинтон происходит из древнего шотландского рода Суинтон. История ее семьи насчитывает более тысячи лет. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе — леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская.