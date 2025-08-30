Шахназаров: школьники будут смотреть проверенные временем фильмы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Список фильмов, обязательных для школьной программы, состоит из киноработ, «проверенных временем». Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
«Мне лично было поручено составить список. В него вошли советские фильмы до 1991 года. Во-первых, потому что это фильмы, проверенные временем, они уже однозначно заслужили свое место в истории. Во-вторых, это важно с точки зрения авторских прав: на большинство таких фильмов авторские права принадлежат студиям “Мосфильм” или “Ленфильм”, и это не вызывает проблем. А фильмы после 1991 года — у них у всех разные судьбы, и с точки зрения авторских прав ситуация сложнее», — сказал собеседник агентства, уточнив, что со временем перечень может пополняться.
Шахназаров обратил внимание, что в перечень попали «серьезные режиссеры» и «сложные фильмы».
«Мы исходили из того, что в первую очередь это обязательная программа обучения. Это не развлечение. Так, например, на уроках литературы изучают классиков: Гоголя, Чехова, Пушкина, Достоевского. Поэтому и в кино тоже нужно было выбрать что-то масштабное, классиков отечественного кино, что-то, что сформировало определенную традицию», — подчеркнул он.
По его словам, в список вошли киноработы, которые будут доступны для подростков. «Это качественное кино», — добавил Шахназаров.
Среди представленных в перечне фильмов: «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой (1987), «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967 г.), «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979 г.), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974 г.) и «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976 г.) Никиты Михалкова, «Обыкновенное чудо» Марка Захарова (1978 г.), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.) Леонида Гайдая, «Гусарская баллада» и «Берегись автомобиля» (1966 г.) Эльдара Рязанова, «Солярис» Андрея Тарковского (1972 г.), «Дядя Ваня» (1970 г.) и «Дворянское гнездо» (1969 г.) Андрея Кончаловского, «Мы из джаза» и «Курьер» Карена Шахназарова (1983 г.), «В бой идут одни “старики”» Леонида Быкова (1973 г.) и другие картины советского кинематографа.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и Шахназаров. 29 августа Министерство просвещения РФ опубликовало список фильмов, обязательных для школьной программы.