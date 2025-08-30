Шахназаров: школьники будут смотреть проверенные временем фильмы

«Мне лично было поручено составить список. В него вошли советские фильмы до 1991 года. Во-первых, потому что это фильмы, проверенные временем, они уже однозначно заслужили свое место в истории. Во-вторых, это важно с точки зрения авторских прав: на большинство таких фильмов авторские права принадлежат студиям “Мосфильм” или “Ленфильм”, и это не вызывает проблем. А фильмы после 1991 года — у них у всех разные судьбы, и с точки зрения авторских прав ситуация сложнее», — сказал собеседник агентства, уточнив, что со временем перечень может пополняться.