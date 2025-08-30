Ричмонд
Жена Ивана Янковского снялась в платье с глубоким декольте на спине

Актриса Диана Пожарская показала фото в наряде с открытой спиной

Жена актера Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская снялась в платье с глубоким декольте на спине. Снимками она поделилась в соцсети.

Диана Пожраская, фото: соцсети
Диана Пожраская, фото: соцсети

Пожарская позировала в черном платье с вырезом на спине. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Съемку она устроила в бутике дизайнера перед зеркалом.

Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.

В июне Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности. Она выложила фотографию, на которой позировала в белом свободном платье. Из-за фасона наряда интернет-пользователи предположили, что актриса и ее супруг ждут второго ребенка. Пока знаменитости никак не отреагировали на слухи о будущем пополнении в семье.