Александра Бортич оказалась в списке «Миротворца» за фильм «Викинг»

Актриса попала в базу в марте 2017 года
Александра Бортич, фото: пресс-служба
Александра Бортич, фото: пресс-служба

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская актриса Александра Бортич находится в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемку в фильме «Викинг».

На сайте указано, что актриса попала в списки еще в марте 2017 года.

В списки сайта попали также и другие актеры, сыгравшие в фильме — Данила Козловский, Светлана Ходченкова.

Фильм «Викинг», рассказывающий историю князя Владимира, вышел в декабре 2016 года.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.