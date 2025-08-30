Ричмонд
Путин: у Евразийской кинопремии не будет предвзятости и политических интриг

Президент России рассчитывает, что новые кинофильмы «донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности»
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия будет лишена каких-либо политических интриг и предвзятости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

«Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях. В том числе для этого мы запустили новый проект — Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам», — заявил российский лидер.

Говоря об активной кооперации двух стран в сфере кинопроизводства, Путин напомнил, что в феврале в российский прокат вышел совместный фильм «Красный шелк».

«Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае», — отметил президент РФ.

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля этого года в Москве. На встрече присутствовали представители кинематографических сообществ Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Киргизии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Сейшельских Островов, Сенегала, Сербии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана и России.